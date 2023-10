Montero: “Giocata una bella partita, adesso non fermiamoci”

Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sulla partita della squadra bianconera.

Paolo Montero, allenatore della JuventusPrimavera, ha detto la sua ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "I ragazzi hanno giocato una bella partita e siamo molto contenti per come l'hanno interpretata. Il nostro processo di crescita continua, non dobbiamo fermarci qui, ma continuare a lavorare duramente.

Mi complimento con loro per come si stanno allenando in settimana e ora, in partita, stanno raccogliendo i frutti di questo lavoro in partita. Ci sono chiaramente ancora tanti aspetti da migliorare, ma ci portiamo a casa anche e soprattutto i tanti aspetti positivi emersi in questo match. In questa squadra sono tutti importanti allo stesso modo e lo dimostra l'atteggiamento di chi entra dalla panchina.

Scienza, oggi, ha trovato anche il gol subentrando nel secondo tempo. Questo è soltanto un esempio, ma serve per far capire quanto siano fondamentali anche i ragazzi che entrano in campo a gara in corso. Il nostro è un gruppo molto unito".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.