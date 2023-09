Juve, inizio in salita per la Next Gen. Huijsen: “Continuiamo a lavorare”

Dopo la seconda sconfitta in Serie C il difensore della Juve Next Gen Huijsen ha voluto mandare un messaggio sui social

Con il match contro il Rimini salgono a due le sconfitte nelle prime due giornate di Serie C per la Juve Next Gen. Un inizio di stagione complicato per i giovani bianconeri che come ogni anno ha subito drastici cambiamenti.

Moltissimi talenti hanno infatti lasciato la squadra mentre altri si sono uniti al gruppo: servirà del tempo prima di riuscire a trovare un nuovo equilibrio.

Huijsen, giovane difensore tra i prospetti più interessanti in casa Juve, su Instagram ha scritto: "Non sono questi i risultati che vogliamo. Continuiamo a lavorare tutti insieme per la prossima".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.