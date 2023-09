Ag. Montero jr: “Contento di restare alla Juve, è un leader”

Luca Melis , agente di Alfonso Montero , figlio del tecnico della Primavera Paolo , ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "La trattativa ha avuto un piccolo intoppo, più che altro burocratico, ma l’intenzione di entrambe le parti era quella di proseguire il rapporto. Abbiamo firmato comunque un mese fa appena il ragazzo è tornato dall’Uruguay, anche se poi la Juventus l’ha ufficializzato questa settimana. Il ragazzo è contento di stare alla Juve e voleva continuare in bianconero nonostante ci siano arrivate offerte di club molto importanti.

È anche molto propositivo si spinge avanti per far partire la manovra. Montero è un difensore centrale. Poi essendo un ragazzo duttile e di grande sacrificio per la squadra se il mister gli dice di giocare terzino lui lo fa, però il suo ruolo è quello di centrale".