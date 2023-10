Juve Primavera, Anghelè: “Tra 5 anni spero di essere in prima squadra”

Intervistato da Tuttosport il fantasista della Juve Under19 Anghelè ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro

Intervistato da Tuttosport il giocatore della Juve Under19 Lorenzo Anghelè ha parlato dell'emozione di essere convocato in Nazionale: "Sono molto contento di far parte di questo gruppo e di vestire quella maglia. Ci stiamo preparando alle prossime partite per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Prima, però, ci sono le due amichevoli contro la Serbia".

Il giovane fantasista bianconero gioca alla Juve con la maglia numero 10, mentre in azzurro con la 21: "In Nazionale sono tra gli ultimi arrivati e ho lasciato la precedenza sulla scelta delle maglie più richieste. Il 21 mi piace ed è un numero che hanno indossato grandi trequartisti. Come Dybala, un grandissimo giocatore a cui mi ispiro. Ho avuto la possibilità di vederlo da vicino in allenamento e posso dire che con la palla fa davvero quello che vuole".

Chiosa finale sul futuro: "Tra cinque anni vorrei essere in prima squadra alla Juventus. Magari anche un po' prima... o almeno, è quello che spero. Yildiz? Sono molto contento per lui, è un bravo ragazzo e con il pallone tra i piedi è un fenomeno. Lo incontro spesso a Vinovo e lo saluto sempre con piacere. La passata stagione in Primavera non abbiamo parlato tanto, non conoscendo lui ancora bene la nostra lingua. Sul campo, però, ci siamo sempre capiti abbastanza bene".

