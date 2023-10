Juve, Yildiz convocato dalla Turchia: “Darò il massimo per tutti voi”

Prima convocazione nella nazionale maggiore turca per Yildiz: le parole su Instagram del giovane attaccante della Juve

Dopo l'ottimo inizio di stagione in casa Juve , le belle parole di Allegri e i gol con la Nazionale u21, Kenan Yildiz è stato convocato dalla Turchia . Il ct Vincenzo Montella ha deciso infatti di chiamare il giovane 2005 bianconero con la nazionale maggiore per gli impegni contro Croazia e Lettonia .

Su Instagram l'attaccante della Juve ha scritto: "Orgoglioso di suonare per questo Paese. Darò il meglio di me per tutti voi".