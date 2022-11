Juve, Pogba sul Mondiale: “Dio aveva altri piani per me. In bocca al lupo”

Manca sempre meno all'inizio del Mondiale in Qatar 2022 e le varie nazionali cominciano a comunicare i convocati per il torneo. Il ct della Francia Deschamps ieri ha comunicato i giocatori che faranno parte della spedizione in Qatar che vedrà i Blues sfidare nei gironi Australia, Danimarca e Tunisia . Ecco la lista completa:

Tanti assenti a sorpresa tra cui spicca Mike Maignan del Milan, alle prese con un problema fisico. Non convocati anche due pilastri del Mondiale vinto nel 2018: N'Golo Kante e Paul Pogba. I due centrocampisti sono infatti infortunati e non saranno quindi a disposizione. Il giocatore della Juve su Twitter ha scritto: "Dio aveva altri piani per me. Sosterrò la mia squadra, la mia Nazione, il mio Paese da lontano, ma il mio cuore sarà con la squadra! In bocca al lupo a tutti i giocatori selezionati”.