Pogba: “Sto meglio, Rafaela Pimenta come una seconda mamma”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del Golden Boy. Ecco le sue parole: "È vero che era un sogno per me vincere qualcosa e di essere un Golden Boy. Penso sia un sogno per ogni giovane e poi è una strada lunga perché voglio continuare a vincere. È sempre un piacere stare qua e voglio vincere ancora di più, questo era il mio obiettivo. Sto meglio, diciamo meglio".