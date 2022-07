Juve, brutte notizie per Pogba: lesione del menisco laterale

Brutte notizie in casa Juve: Paul Pogba ha accusato una lesione del menisco laterale. Il francese non ci sarà contro il Barcellona

Dopo la vittoria contro il Chivas e gli allenamenti a Los Angeles, la Juve si prepara a sfidare il Barcellona, match in programma nella notta tra il 26 e il 27 luglio a Dallas. Oggi i bianconeri sono scesi in campo per uno degli ultimi allenamenti prima del match contro i blaugrana. Ecco il comunicato del club bianconero: "La Juve sta per lasciare – momentaneamente – la California per una tappa di due giorni in Texas. Domani sera (nella notte di mercoledì in Italia), infatti, la Vecchia Signora affronterà il Barcellona nella seconda amichevole statunitense. La squadra ha lavorato presto, in mattinata, per essere pronta a partire nel primo pomeriggio. Nel menu lavoro tattico pre partita, con focus sull’analisi sulle situazioni che potranno verificarsi da palla inattiva".

Ma dall'America non arrivano soltanto buone notizie. "A seguito del dolore riferito al ginocchio destro - ha fatto sapere il club bianconero con un comunicato, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale.Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure". Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe addirittura rimanere out per 2 settimane.

Pessime notizie quindi per il centrocampista francese, che di certo salterà l'amichevole contro il Barcellona. Inizialmente il problema al ginocchio non sembrava così grave, tanto da aver fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi della Vecchia Signora. Il centrocampista aveva addirittura rassicurato i tifosi dicendo "Sto bene", ma purtroppo la situazione non era così positiva. La condizione fisica del Polpo è sicuramente un fattore da tenere a mente: nel corso della sua esperienza al Manchester United ha infatti saltato ben 89 partite per infortunio. Ora la speranza è che recuperi in fretta, possibilmente per l'inizio della Serie A.