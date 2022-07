Le probabili formazioni di Barcellona-Juve: Vlahovic e Bonucci titolari?

Dopo la vittoria contro il Chivas Guadalajara nel primo match della tournèe negli USA, la Juve si prepara a scendere in campo contro il Barcellona . La squadra di Massimiliano Allegri si troverà ad affrontare una delle migliori squadre del panorama calcistico europeo, fresca vincitrice del Clasico (sempre in amichevole) contro il Real Madrid . In gol il nuovo acquisto Raphinha , sempre tra i più pericolosi in queste prime amichevoli estive. La difesa bianconera dovrà però prestare attenzione anche a un certo Robert Lewandowski ... Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Formazione speculare per la Juventus con Allegri che si prepara a schierare praticamente tutti i titolari. In porta Szczesny, mentre in difesa agiranno Cuadrado, Bremer, Bonucci e Alex Sandro. Il capitano bianconero dovrebbe fare il suo esordio in questa stagione dopo la panchina contro il Chivas, titolare per la prima volta al fianco di Bremer. In mezzo al campo spazio a Zakaria, Locatelli e McKennie, con Pogba che va verso la panchina a seguito del problema al ginocchio destro. Vlahovic si prepara ad essere titolare in attacco, con al suo fianco Di Maria e Kean. L'attaccante italiano in attesa del pieno recupero di Chiesa sarà quindi schierato ancora una volta come esterno d'attacco.