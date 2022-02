Mercato Juve, la pista Zaniolo è sempre viva. Filtra ottimismo

Il centrocampista offensivo della Roma è uno dei principali obiettivi del club per il mercato estivo. Può essere il colpo giusto a giugno.

La Juventus continua la sua corsa verso la Champions League. Oltre a quella da giocare, martedì contro il Villarreal, c'è quella dell'anno prossimo da conquistare. Il pareggio di Bergamo con l'Atalanta ha sì mantenuto il vantaggio sui nerazzurri, ma va ricordato che la squadra di Gasperini ha una gara da recuperare. In ogni caso i bianconeri hanno in testa solo una cosa: arrivare fra le prime quattro. Non c'è un piano b. Questo è l'obiettivo prefissato e dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria si farà di tutto per raggiungerlo. Ma dall'anno prossimo si vorrà alzare ulteriormente l'asticella, sfruttando anche l'incasso dell'eventuale qualificazione alla massima competizione europea.

Il regalo che la Juve vorrebbe farsi in caso di obiettivo raggiunto è uno: Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo in cima ai pensieri della dirigenza. I suoi infortuni hanno frenato gli assalti, ma ora sta finalmente bene. In questa stagione sta tornando a mostrare una buona condizione e le sue doti non sono in discussione. Forza, muscoli e tecnica: Zaniolo ha tutto per essere un top. Un giocatore italiano che ha qualità e grande fisicità, un connubio perfetto per Max Allegri. La pista che porta al giocatore giallorosso rimane sempre calda. Il da bianconero Federico Cherubini è in prima fila e i primi contatti, seppur indiretti, fanno ben sperare. Il suo contratto con la Roma scadrà nel 2024 e, al momento, non sembra esserci aria di rinnovo.

Se questo prolungamento non arrivasse, il club giallorosso potrebbe essere costretto a privarsi del giocatore, per poterlo vendere ad una certa cifra e aumentare il budget per la prossima sessione di mercato. Il prezzo comunque non è stato ancora fissato, in quanto ufficialmente il giocatore non è in vendita. Ma è ipotizzabile che l'esborso economico per il cartellino possa aggirarsi intorno ai 40 milioni. Investimento importante, ma che la Juve sarebbe disposta a sostenere. Alla Continassa tutti lo apprezzano e lo ritengono un profilo ideale per aumentare il tasso tecnico della squadra bianconera, per puntare allo Scudetto e ad andare in fondo in Europa.