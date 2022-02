Juventus: il report dell’allenamento odierno

I bianconeri scenderanno in campo venerdì sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per il derby della Mole, valevole per la settima giornata del girone di ritorno

redazionejuvenews

La Juventus, archiviata la trasferta di Bergamo terminata con un pareggio per 1-1, acciuffato nel finale da Danilo con un colpo di testa su angolo di Paulo Dybala che ha risposto al vantaggio degli uomini di Gasperini trovato con un gran tiro da fuori di Malinovskyi, ha puntato i fari sul derby contro il Torino in programma venerdì sera. La partita sarà il primo anticipo della settima giornata del campionato italiano di Serie A, con il match che verrà giocato dopodomani per consentire alla Juventus di preparare al meglio la sfida di ChampionsLeague contro il Villareal, in programma martedì sera in Spagna, e valevole per la gara di andata degli ottavi di finale della coppa.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso noti i dettagli della seduta di allenamento odierna, con la squadra che si ritroverà domani, giornata di viglia, nella quale parlerà anche il tecnico Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa alle 14 presenterà la stracittadina, passaggio importante per i bianconeri e per il proseguo della loro stagione, con il quarto posto ancora in bilico con l'Atlanta. Vlahovic e compagni hanno due punti di vantaggio sugli orobici, che hanno però una partita in meno e che virtualmente potrebbero andare a più uno sulla Vecchia Signora.

"Il Derby della Mole si avvicina e la Juventus continua a lavorare per farsi trovare pronta: fischio d'inizio di Juve-Torino venerdì, 18 febbraio, alle 20:45. L'obiettivo, ovviamente, continuare la striscia di risultati positivi e tornare subito alla vittoria dopo il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta.

La squadra si è ritrovata al mattino. Seduta focalizzata su gestione del possesso, costruzione della manovra e finalizzazione, chiusa poi con una partitella ad alta intensità. All'allenamento ha assistito l'ex bianconero Hernanes.

Domani è vigilia del derby. Alle 14:00 Mister Allegri, in conferenza stampa, presenterà la partita. Come sempre diretta su Juventus TV." (Juventus.com)