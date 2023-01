Evra difende la Juve: “Momento difficile, bisogna essere gobbi veri”

Con un lungo video-messaggio pubblicato su Instagram, l'ex Juve Patrice Evra ha detto la sua sui 15 punti di penalizzazioni inflitti ai bianconeri. Ecco le sue parole: " Buongiorno a tutti i miei cari juventini, a tutti i miei gobbi veri perché devi esser un gobbo vero in questo momento . Io come ho sempre detto non ho bisogno della Juventus, amo la Juventus, questa è la differenza. È un momento difficile, siamo stati penalizzati e non è la prima volta.

La riduzione di 15 punti fa male, però la colpa di chi è? Non sono qua per sputare su nessuno, è sempre colpa nostra. Chiedo una sola cosa a tutti i giocatori e dirigenti: di rispettare questa maglia, di dare tutto per lei. Mi ricordo il coro ‘Noi vogliamo undici leoni’. Non fate tornare il dio Pat… Parliamo seriamente, questa gente sta godendo, perché? Perché per quanti anni abbiamo fatto male e non perché abbiamo rubato ma perché abbiamo vinto sul campo. Abbiamo mangiato tutti, per 9 campionati di fila. Quindi godete finche siete primi in classificama la Vecchia Signora non muore mai. È ferita ma quando tornerà. E tornerà, perché la storia non muore mai, poi non venite a piangere.