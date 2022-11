Evra difende Ronaldo: “Nessuno deve dimenticare cosa ha fatto per il club”

"Ho parlato con Cristiano Ronaldo, quello che gli posso dire è che gli auguro il meglio perché è un grande lavoratore. È partito bene, ha segnato un gol e il Portogallo ha vinto la sua prima partita. Gli ho mandato la mia energia positiva e mi ha ringraziato. Quindi, io capisco che tutti abbiano la nostra opinione, c'è chi incolpa o chi dà ragione. Ma questo non cambierà nulla, il rapporto è concluso. Non importa cosa potete dire, non cambierà nulla. Molte persone dimenticano che Cristiano ha perso un figlio ed è tornato in campo in maniera professionale, esemplare, dando il 100% come ha sempre fallo. Molte persone lo etichettano come cattivo, ma non lo è. È una persona che ama il suo club e vuole dare il 100% per il suo club. Cristiano è un gentleman, molti calciatori alle prese con contratti inviano avvocati, lui no".