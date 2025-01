Juve, Pavan: “Le necessità di mercato vanno risolte velocemente”

Pavan ha parlato di piani della campagna rafforzamento della Juventus: per il giornalista, i bianconeri avrebbero delle impellenze immediate

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha fatto il punto sulle strategie della Juventus per la campagna rafforzamento della squadra. Ecco cosa ha scritto: “La Juve è in mezzo al guado del mercato, ha delle necessità che sono impellenti e che vanno risolte velocemente. Le necessità le conosciamo molto bene e riguardano chiaramente la difesa e l’attacco. Dal punto di vista difensivo non si possono affrontare le sfide che ci saranno da qui in avanti con questo numero, praticamente inesistente, di difensori. Non permette, a chi è adesso in rosa, di assentarsi nemmeno per andare in bagno. Insomma, siamo di fronte ad un numero praticamente inesistente di elementi difensivi. Bisogna intervenire e bisogna intervenire in fretta per dare a Thiago Motta delle alternative ad una coppia arretrata che, forse, avrebbe anche bisogno di rifiutare visto che giocano sempre gli stessi dall’inizio campionato”.

Pavan: “Servono due difensori”

Il giornalista ha proseguito: “Non ne serve uno, ma ne servono due di difensori. Ribadiamo il concetto che se andrà via Danilo forse ne servirà pure un terzo. La dirigenza è chiaramente al lavoro in questo senso e cercherà di trovare le soluzioni nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, c’è da registrare anche il bisogno di andare a rimpolpare il reparto offensivo. È vero, nelle sue ultime settimane qualche giocatore è rientrato vedi Weah, vedi Nico Gonzalez, però nessuno di questi è un vice Vlahović e l’idea iniziale che potesse esserci uno di questi giocatori al suo posto è evaporata nel tempo, così come l’attaccante che doveva essere Milik, soluzione che sembra ormai svanita per la pochezza fisica del polacco”.