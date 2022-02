Juve, Parolo duro: “Dopo il pari con l’Atalanta la rimonta è impossibile”

Lo Scudetto è ancora un obiettivo per la Juventus? Secondo Parolo il pareggio contro l'Atalanta avrebbe messo fine ai sogni bianconeri

Grazie al gol nei minuti finali di Danilo la Juventus è riuscita a strappare un importante pareggio contro l' Atalanta . Ora i bianconeri sono quarti in classifica, nel pieno della lotta per un piazzamento in Champions League ma ancora molto distanti dalla testa della classifica. L'obiettivo Scudetto non sembra alla portata della squadra di Massimiliano Allegri. E' di questo parere l'ex Lazio Marco Parolo , che intervenuto ai microfoni di Dazn ha detto: “ Il pareggio fra Atalanta e Juventus ha lasciato invariata la lotta per il quarto posto, ma ha tolto due squadre dalla lotta scudetto. La Juventus non può più pensare a una rimonta che avrebbe del clamoroso nonostante l’entusiasmo del mercato che portava a sognare”.

A dimostrare le problematiche della formazione bianconera ci pensano anche i numeri: rispetto alla passata stagione (che non è stata eccezionale) la Juventus ha ben 6 punti in classifica in meno. Una differenza notevole, indice di quanto la strada per tornare a vincere sia ancora lunga. Ma come si stanno comportando le altre squadre di Serie A? Due punti in più per il Milan, due in meno per l'Inter, ma a sorprendere è il Napoli con ben 9 punti extra. La squadra migliorata di più è la Fiorentina (+14) mentre la vera sorpresa è l'Empoli, alla sua prima stagione in Serie A e già 11esima in campionato.