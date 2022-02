Serie A, facciamo il punto della situazione: Milan in testa, Juve quarta

A 13 giornate dal termine della stagione facciamo il punto della situazione: Milan in testa al campionato, Juve quarta

redazionejuvenews

Con il posticipo tra Spezia e Fiorentina si è conclusa la 25esima giornata di Serie A. E' stato un turno ricco di emozioni e gol, con due big match di fondamentale importanza per la corsa scudetto: Napoli-Inter e Atalanta-Juventus. Lo scontro tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Simone Inzaghi è terminato in parità, con i nerazzurri bravi a rimontare lo svantaggio e a riportare il match sui binari dell'equilibrio. Un punto che non fa male a nessuno ma che lascia ad entrambe un po' di amaro in bocca. Pareggio anche tra Atalanta e Juventus, ma in questo caso i bianconeri vista come si era messa la partita non possono che sorridere. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a difendere il quarto posto e può ora guardare al futuro con più tranquillità.

I due pareggi in questi big match hanno avuto ripercussioni pesanti sulla classifica di Serie A. Ora, infatti, i primi in classifica sono i rossoneri di Stefano Pioli che, in attesa di scoprire il risultato di Bologna-Inter, hanno superato i cugini nerazzurri. Milan che è quindi primo a quota 55 punti, con l'Inter seconda a 54. Subito dietro il Napoli con 53 punti in classifica. Quarto e quinto posto rispettivamente per Juventus (46) e Atalanta (44). Più distanti Lazio (42), Roma (40) e Fiorentina (40).

Quali sono gli obiettivi della Juventus? I bianconeri sono finalmente riusciti a raggiungere la zona Champions League e ora dovranno difenderla a tutti i costi. Puntare allo Scudetto è tecnicamente possibile, ma altamente improbabile, come specificato dallo stesso Allegri in conferenza stampa al termine della partita contro l'Atalanta: "Scudetto? Sono troppi punti da recuperare su tre squadre e poi devi sempre vincere. Noi pensiamo al quarto posto e cerchiamo di migliorare. Dobbiamo fare un salto in avanti nell'ultimo passaggio ed avere più precisione per far sì che l'azione possa tramutarsi in gol".