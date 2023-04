Juve, Paredes ancora ‘protagonista’: il siparietto contro lo Sporting

La Juventus si tiene stretti i tre punti contro lo Sporting Lisbona , grazie all'1-0. E' mancata la prestazione ma è arrivato il risultato, seppur il vantaggio è minimo in vista della gara di ritorno. Ciononostante la Vecchia Signora avrà comunque a disposizione due risultati su tre, grazie al gol vittoria realizzato da Federico Gatti , sempre più in crescita e in grande spolvero.

Non si può dire lo stesso di Leandro Paredes, a cui non ne va bene una. Dopo il faccia a faccia con Allegri in allenamento, l'argentino si è reso protagonista di un siparietto che stavolta non ha arrecato danno a nessuno e che strappa qualche sorriso. Nel corso della sfida contro lo Sporting all'83' Allegri prepara il doppio cambio con Miretti e Pogba pronti a subentrare. Poi cambia idea e decide di far entrare Paredes: l'argentino però non ha la maglia. E allora si deve aspettare qualche minuto per l'ingresso in campo dell'ex PSG.