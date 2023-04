Paredes: scuse ad Allegri e nessuna multa in arrivo

Il giocatore argentino era stato protagonista di un alterco con il tecnico per il suo scarso impiego in stagione

redazionejuvenews

La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista della partita di domani contro lo SportingLisbona. I portoghesi arriveranno a Torino per la partita valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, con il ritorno che verrà disputato in Portogallo la prossima settimana. Una partita complicata per i bianconeri, che sperano di riuscire a mettere un'ipoteca sulla qualificazione già a partire da domani sera.

Massimiliano Allegri scioglierà domani le ultime riserve sulla formazione, anche per capire le condizioni di alcuni giocatori, uno su tutti Vlahovic, che non ha svolto oggi la partitella con la squadra. L'allenatore toscano, in vista di domani, ha comunque un problema in meno: durante la giornata di Pasquetta infatti, il tecnico aveva litigato con il centrocampista Paredes, che lo aveva accusato per lo scarso impegno e per il poco minutaggio concessogli.

La lite tra i due non sembra però avere avuto strascichi: il calciatore argentino si sarebbe infatti scusato con il tecnico, che avrebbe accettato le scuse. Nessuna multa quindi sarebbe prevista per il giocatore, ne tanto meno l'esclusione dalla partita di domani o da quelle future, visto comunque che i bianconeri hanno un mese di aprile pieno di impegni per i quali servirà l'aiuto di tutti.