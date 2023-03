Juve, c’è ottimismo per Kostic: esami previsti tra 24-48 ore

Il serbo ha lasciato anzitempo il ritiro della nazionale per infortunio e si sottoporrà agli esami al J Mediacal: Allegri ci conta per sabato

La Juventus mette nel mirino la sfida con il Verona , in programma il prossimo 1 aprile all'Allianz Stadium. Durante la sosta, il gruppo si è diviso tra nazionali e coloro i quali sono rimasti al JTC per ritrovare la condizione ottimale. Fra questi Milik e Miretti che viaggiano verso il recupero. Tra i calciatori impegnati con le rispettive nazionali c'è Filip Kostic , che ha preso parte insieme al suo compagno di squadra e connazionale Dusan Vlahovic al ritiro con la selezione serba.

L'ex Eintracht Frankfurt è stato costretto a lasciare anzitempo il ritiro a causa di un' infiammazione al tendine d'Achille, come dichiarato anche dal ct Stojkovic. La Juventus conta di recuperarlo in tempo in vista della sfida contro i gialloblù. Le sue condizioni non sembrano gravi e filtra un cauto ottimismo sul suo rientro per il prossimo impegno in campionato.