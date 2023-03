Juve, Vlahovic ancora a segno con la Serbia: doppietta contro il Montenegro

Dopo il gol alla Lituania, Vlahovic ha segnato una doppietta contro il Montenegro: l'attaccante della Juve in ottima forma in nazionale

Se con la JuveDusan Vlahovic sta vivendo una fase complicata, in nazionale il bomber bianconero non sembra avere problemi. Ieri contro il Montenegro il classe 2000 ha segnato una doppietta da subentrante, man of the match per la Serbia. "Circa dieci minuti prima della fine della prima parte della partita, avevo già in testa che avrei fatto il primo cambio, perché ho visto che qualcosa doveva cambiare a nostro favore, e penso che sia stata una buona decisione", ha detto il ct serbo Stojković.