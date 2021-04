Juve: offerto un pre-contratto ad Aguero

L'attaccante sarebbe il prossimo obiettivo per l'attacco

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domenica dalla partita contro l'Atalanta, importante per il proseguo dell'ultima parte di stagione bianconera, nella quale la squadra di Andrea Pirlo, ora terza in classifica, dovrà arrivare alla qualificazione per la prossima Champions League. I bianconeri si trovano ad un punto di distanza dal Milan secondo e ad un punto di vantaggio dall'Atalanta quarta, con la partita del fine settimana che diventa quindi un importante crocevia: in caso di vittoria i bianconeri allontanerebbero una diretta pretendente ai posti Champions League, mentre in caso contrario andrebbero a complicare una situazione di classifica che vede le inseguitrici tutte attaccate in pochi punti.

Alla fine dell'anno poi i bianconeri penseranno al mercato ed a rinforzare la squadra, anche se Fabio Paratici si sta già muovendo su alcuni uomini, intavolando trattative, e cercando di bloccare alcuni parametri zero per il prossimo anno. Uno di questi è il Kun Aguero, che lascerà il Manchester City a fine stagione a causa della scadenza del contratto che non gli verrà rinnovato. L'attaccante argentino è finito nel mirino di molte squadre europee, ma Barcellona e Juventus sembrano quelle più avanti nelle trattative. Stando a quanto riporta il sito del quotidiano Sport, il club catalano sembra intenzionato a puntare su Aguero solo a determinate condizioni economiche, non volendo garantirgli i 12 milioni di stipendio che percepisce a Manchester.

Sempre stando al giornale, la Juventus sarebbe, dopo i blaugrana, la società che ha mostrato il maggior interesse per l'argentino, con i bianconeri che starebbero lavorando per portarlo a Torino: Paratici avrebbe infatti offerto al giocatore argentino un pre-contratto della durata di due anni a quasi dieci milioni di euro a stagione. Un forte investimento che la Juventus è convita di fare, anche nell'ottica del rinnovamento del reparto d'attacco del prossimo anno, che potrebbe subire una grossa rivoluzione in caso di partenze eccellenti.