Juve, nuovo ds: De Laurentiis non lascia Giuntoli

Giuntoli resterà a Napoli almeno fino alla scadenza del suo contratto. La Juve dovrà pensare ad un altro profilo per il nuovo ds

Per il nuovo direttore sportivo bisognerà pensare a qualcun altro. Sì perché Aurelio De Laurentiis non intende rinunciare alla sua spalla destra: Cristiano Giuntoli. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e non è escluso che la società possa poi pensare ad un'offerta di rinnovo.