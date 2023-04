Sporting Lisbona-Juventus: le statistiche pre match

I bianconeri scenderanno questa sera in campo contro i lusitani nel ritorno dei quarti di finale di Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera contro lo SporingLisbona nella partita valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: la squadra di Massimiliano Allegri arriva in Portogallo con il vantaggio di 1-0 maturato nella gara di andata, e cercherà di chiudere la pratica per qualificarsi in semifinale.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso note le statistiche relative alla partita: "Dopo aver perso la gara d’andata a Torino, lo Sporting Lisbona ha registrato la terza partita senza vittoria contro la Juventus in Europa (1N, 2P).

L’ultima volta che la squadra di Lisbona ha vinto contro un’avversaria italiana è stata nel settembre 2011, battendo la Lazio in Europa League. La Juventus ha perso le ultime due trasferte contro avversarie portoghesi, entrambe in Champions League – contro il Porto nel 2020/21 e contro il Benfica in questa edizione.

Lo Sporting Lisbona è stato eliminato nelle ultime cinque occasioni in cui ha perso la gara d’andata in una fase ad eliminazione diretta di una competizion europea; l'ultima volta che è riuscita a passare il turno dopo avere perso il match d’andata è stata contro l'Everton nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2009/10.

La Juventus è stata eliminata nelle ultime due occasioni che ha disputato i quarti di finale in competizioni europee (v Ajax nel 2018/19 e v Real Madrid nel 2017/18 – entrambi in Champions League), dopo che aveva superato questa fase nelle tre precenti occasioni. La Juventus potrebbe raggiungere la semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando affrontò il Monaco in Champions League. Più nel dettaglio, l’ultima volta che ha raggiunto la semifinale di Europa League risale al 2013/14, quando sfidò il Benfica.

Lo Sporting potrebbe qualificarsi per una semifinale europea per la prima volta dal 2011/12, quando in Europa League venne eliminato dall’Athletic Bilbao.

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in competizioni europee senza subire gol – l'ultima volta che i bianconeri ha vinto cinque partite di fila mantenendo la porta inviolata in Europa è stata nel marzo 2013 in Champions League. Lo Sporting Lisbona non è riuscito a ottenere il successo in nessuna delle ultime quattro gare interne giocate in Europa (2N, 2P) – la squadra lusitana non ha mai registrato cinque incontri casalinghi di fila senza riuscire a vincere nelle maggiori competizioni europee.

Ángel Di María ha preso parte a sette gol in sette presenze in questa stagione di coppe europee con la Juventus (quattro reti e tre assist); con il fantasista argentino in campo i bianconeri hanno vinto il 57% delle gare in questa stagione europea (4/7), senza di lui la % di successi scende al 25% (1/4). Juan Cuadrado e Filip Kostic sono gli unici due calciatori della Juventus ad aver giocato tutte le 11 partite dei bianconeri in questa stagione tra Europa League e Champions League." (Juventus.com)