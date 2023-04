Frey: “La penalizzazione alla Juventus ha falsato il campionato”

L'ex portiere ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus in relazione alla penalizzazione ricevuta in classifica

In tutto questo i bianconeri scenderanno in campo questa sera nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, e conosceranno l'esito del processo a ridosso della partita: non una situazione ideale per i giocatori, che però cercheranno di isolarsi per ottenere il passaggio del turno.