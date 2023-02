Juve, serata da incubo per Nicolussi Caviglia. Nicola lo difende: “Va aspettato”

Serata da dimenticare per il centrocampista della Salernitana Nicolussi Caviglia contro la Juve: due gravi errori contro la sua ex squadra

redazionejuvenews

Sarà stata l'emozione di giocare contro la sua ex squadra? Sarà che la Juve è andata subito in controllo della partita? Chissà, quel che è certo è che per Nicolussi Caviglia è stata una serata da incubo. Il giovane centrocampista della Salernitana ha causato il rigore dell'1-0 ed è stato colpevole in occasione del definitivo gol del 3-0. Al termine della partita l'allenatore granata Davide Nicola ha però difeso il giocatore: "I giovani vanno aspettati, non possiamo crocifiggerli. Sta facendo molto bene".

Per La Gazzetta dello Sport è stato lui il peggiore in campo, da 4,5 in pagella: "L’ex della partita si perde in mezzo alle emozioni. Peccato perché non aveva iniziato male, calciando in porta, però paga due errori da matita rossa: ingenuo sul rigore, sbaglia il passaggio da cui nasce il 3-0".

Una serata no capita a tutti, quel che conta ora è rialzarsi. Dal suo arrivo alla Salernitana a gennaio, alla sua prima esperienza da titolare in Serie A, il centrocampista italiano ha subito fatto vedere le sue qualità. Geometrie di gioco, passaggi millimetrici e un certo fiuto per il gol. La partita contro la Juve è stato un passo falso, ma il futuro è tutto suo. Buona fortuna Hans.