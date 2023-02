Salernitana-Juventus, i TOP e FLOP: Vlahovic super, Rabiot opaco

La Juventus, nella partita contro la Salernitana, ha disputato un'ottima gara, vincendo per 3-0. MVP Vlahovic

La Juventus , nel posticipo di Serie A, ha battuto ampiamente la Salernitana , in un match importante per la Vecchia Signora.

Tra i TOP rientra senza dubbio Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, ma non solo, visto che il serbo ha dispensato giocate di qualità per tutta la gara, risultando decisivo anche per il gol del connazionale Kostic, anche lui uno dei migliori della gara.