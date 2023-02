Salernitana, Nicola: “Dobbiamo fare i meriti alla Juve, ora pensiamo al Verona”

Le parole dell'allenatore della Salernitana Davide Nicola ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Juve

redazionejuvenews

Al termine della partita contro la Juve l'allenatore della Salernitana Nicola è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, poi abbiamo preso gol nei momenti chiave della partita. Errore Nicolussi Caviglia? I giovani vanno aspettati, non possiamo crocifiggerli. Sta facendo molto bene. Nel secondo tempo abbiamo provato a alzare il baricentro e abbiamo preso subito il terzo gol".

"Ci siamo detti che era importante non far scappare la partita - ha continuato, di trovare il momento per riaprirla. Dobbiamo dare i meriti all'avversario. Volevamo fare meglio ma ora pensiamo a lunedì che sarà una partita importantissima".

Sul gioco della squadra granata: "Abbiamo proposto di più a destra perchè la Juventus dall'altro lato ha difeso molto bene. Dia ha avuto difficoltà ad andare in velocità ma è anche merito della Juve che ha difeso basso per poi attaccare negli spazi. Prendiamo quello che di buono c'è, come la mentalità, e puntiamo a migliorare".

Sul cambiamento dopo l'esonero e il ritorno in campo: "A livello mentale non credo sia una squadra alla quale deve scattare qualcosa. Il percorso fatto fin qui ci deve portare alla salvezza ma possiamo e dobbiamo migliorare nella continuità di prestazione. Lunedì ci aspetta una partita molto importante, contro una squadra in lotta per le nostre stesse posizioni".