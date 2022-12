Juve Next Gen, la formazione ufficiale scelta da Brambilla per il Trento

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio del match tra Trento e Juve Next Gen, valida per la 20esima giornata di Serie C. Come scenderanno in campo i giovani bianconeri? Per la sua squadra mister Brambilla ha optato per un 4-3-3. In porta Garofani, con Savona, Poli, Stramaccioni e Mulazzi a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Sersanti, Bonetti e Iocolano, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Cudrig, Cerri e Lipari. In panchina pronti a subentrare anche Sekulov e Palumbo.