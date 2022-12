Brambilla: “In tanti con la Prima Squadra, ma non è un alibi”

La Juventus Next Gen oggi è caduta al Moccagatta contro la Virtus Verona, nell'ultima del girone d'andata. Il commento del tecnico bianconero

redazionejuvenews

Questa sera la squadra di Allegri scenderà in campo contro l'Arsenal in un prestigioso test amichevole per saggiare la condizione in vista della ripresa. Nel frattempo però è scesa in campo la Juventus Next Gen. La seconda squadra bianconera ha perso 3-0 contro la Virtus Verona al Moccagatta. Al termine del match, Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club.

Le parole del mister: "Noi dobbiamo sempre guardare il lato positivo, di conseguenza dobbiamo essere felici per i tanti ragazzi che sono stati aggregati con la Prima Squadra per l'amichevole contro l'Arsenal. Per loro sarà un'esperienza importante. Venendo, invece, alla partita contro la Virtus Verona, chiaramente oggi hanno giocato con noi anche alcuni ragazzi molto giovani che in questa stagione si stanno confrontando in un campionato diverso come quello Primavera.

Questi non devono assolutamente essere alibi, anche perché non ci piace perdere e sono dell'idea che avremmo potuto fare qualcosa in più questo pomeriggio. Il primo tempo è stato equilibrato e il gol subìto a fine parziale ha un po' spostato gli equilibri di questa gara e, infatti, in ripartenza i nostri avversari hanno dimostrato di avere gamba e qualità e sono riusciti a vincere la partita".