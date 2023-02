Juve Next Gen, i convocati per il Piacenza: le scelte di Brambilla

In vista del match di Serie C tra Juve Next Gen e Piacenza in programma oggi alle 14:30, il club bianconero ha reso noti i convocati

redazionejuvenews

In vista del match di Serie C tra Juve Next Gen e Piacenza in programma oggi alle 14:30, il club bianconero ha reso noti i convocati scelti da mister Brambilla: "Savona, Stramaccioni, Nzouango Bikien, Riccio, Sekulov, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Raina, Poli, Mulazzi, Bonetti, Iocolano, Lipari, Palumbo, Cerri, Barbieri, Besaggio, Barrenechea, Sersanti, Pecorino, Turicchia, Huijsen, Crespi".

In vista del match l'allenatore della Juve Next Gen ha detto: "Non ci sono mai impegni facili in Serie C, il Piacenza è squadra tosta che ha bisogno di punti e fuori casa ha sempre fatto bene. Per noi è importantissima, dobbiamo dare continuità a questo momento ed evitare che il match diventi “sporco”. Sarà fondamentale l’approccio fin dall’inizio ma sono tranquillo, i ragazzi sanno che non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, tantomeno chi è affamato di punti. Dovremo entrare nella partita con la testa ma anche con la voglia di vincere".

Sulle prestazioni della squadra ha aggiunto: "Dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni è un periodo positivo: portare a casa un buon punteggio dopo partite in cui lo si è meritato è una bella spinta. Abbiamo avuto un momento in cui, pur facendo buone gare, non arrivavano vittorie: non abbiamo mai messo sotto pressione i ragazzi, perché si trattava di una questione di dettagli, la squadra era viva e lo vedevamo".