Brambilla: “Periodo positivo per noi, Piacenza squadra tosta”

Domani la Juventus Next Gen tornerà in campo per affrontare il Piacenza. Alla vigilia del match, Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale della Juventus. Sul momento della squadra: "Dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni è un periodo positivo: portare a casa un buon punteggio dopo partite in cui lo si è meritato è una bella spinta. Abbiamo avuto un momento in cui, pur facendo buone gare, non arrivavano vittorie: non abbiamo mai messo sotto pressione i ragazzi, perché si trattava di una questione di dettagli, la squadra era viva e lo vedevamo".