Juve in Nazionale: sconfitta per Italia e Polonia. Questa sera gli altri

Da Bonucci fino a Szczesny: sconfitta per i bianconeri impegnati con Italia e Polonia. Questa sera spazio agli altri giocatori della Juve

redazionejuvenews

Non la miglior serata per la nazionale italiana di Roberto Mancini, che ieri pareggiando contro l'Irlanda del Nord ha sprecato l'opportunità di qualificarsi direttamente ai mondiali in Qatar 2022. Diversi i giocatori della Juventus in campo, che non sono riusciti a lasciare il segno sul match. Tra i bianconeri il migliore è stato sicuramente Bonucci, preciso e ordinato in fase difensiva e decisivo nel salvare un gol sulla linea nei minuti finali. Imprecisi invece Chiesa, Locatelli e Bernardeschi. Sul sito ufficiale della Juventus il club ha fatto un resoconto dei match giocati ieri sera, in campo anche Szczesny con la sua Polonia:

"Ci sarà bisogno dei Playoff a marzo per decidere chi parteciperà ai Mondiali del Qatar. E da ieri, a questa fase finale della qualificazione, parteciperà anche l'Italia. Gli Azzurri non superano lo choc del match point mancato contro la Svizzera e, in Irlanda del Nord, non vanno oltre il pareggio a reti bianche. Contemporaneamente, la goleada della Svizzera in casa, contro la Bulgaria, assicura agli elvetici la qualificazione: a conti fati non sarebbe nemmeno bastato vincere, ma per la differenza reti, gli Azzurri avrebbero dovuto segnare più di un gol. Fra titolari e subentrati, in campo ieri tutti i bianconeri col gruppo Italia; Bonucci, Chiesa, Bernardeschi e Locatelli.

Ai Playoff ci sarà anche la Polonia di Szczesny, seconda nel girone dietro all'Inghilterra: i polacchi, con Tek in campo, ieri sono stati sconfitti in casa, 1-2 dall'Ungheria. I partecipanti saranno divisi in gironi, i cui sorteggi si terranno 26 novembre 2021, alle 17, a Zurigo. Oggi si completa il quadro delle qualificazioni: in campo le Nazionali "bianconere" Francia, Olanda, Galles, e oltreoceano Uruguay, Stati Uniti, Colombia, Brasile e Argentina" (Juventus.com). Dopo le delusioni di ieri, questa sera scenderanno in campo Rabiot, de Ligt, Ramsey, Bentancur, McKennie, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Dybala: riusciranno a fare meglio dei loro compagni di squadra?