Bonucci: “Ora che siamo campioni qualcosa si è inceppato. Dobbiamo guardare avanti, inutile pensare indietro”

Il difensore della Nazionale ha parlato al termine del match contro l'Irlanda

Nella serata di ieri l'Italia di Roberto Mancini non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord, compromettendo di fatto l'accesso diretto ai Mondiali in Qatar. A farne beneficio è stata la Svizzera, vittoriosa nel confronto con la Bulgaria che le ha consentito di strappare il pass per la prossima competizione. I ragazzi di Mancini non sono riusciti a mettere in campo lo spirito e la determinazione che li ha portati a raggiungere il tetto d'Europa appena 4 mesi fa.