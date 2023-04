Juve-Napoli: designato l’arbitro del big match di domenica sera

Juventus-Napoli affidata al sig.Fabbri. La gara -valida per la 31° giornata di Serie A- si terrà allo Juventus Stadium alle 20.45

Sunday night caratterizzato da uno dei match più caldi della stagione: Juventus-Napoli . La gara sarà diretta dal sig. Fabbri , coadiuvato dagli assistenti: Pagliardini-Scarpa ; IV° Uomo: Massimi ; VAR: Aureliano e all'AVAR: Pezzuto . Fischio d'inizio alle 20.45 : il match sarà visibile in esclusiva su DAZN .

I precedenti: 9 in Serie A e uno in Coppa Italia. Il bilancio è decisamente favorevole ai bianconeri. Con la guida del sig.Fabbri, sono arrivate 7 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (risalente al 2019 all'Olimpico contro la Lazio: in panchina c'era Maurizio Sarri).