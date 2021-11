Juve, Mourinho critico: “Uno è stato ribattuto, l’altro no… indovinate quale”

Sul proprio profilo Instagram l'allenatore della Roma ha polemizzato sul rigore fatto ribattere in Juventus-Zenit. Giusto o sbagliato?

"Uno è stato ribattuto, l'altro no... indovinate quale", ha scritto lo Special One su Instagram con tanto di immagini. Il riferimento è chiaramente a due rigori: quello di Veretout in Juventus-Roma e quello di Dybala in Juvnetus-Zenit. Entrambi hanno sbagliato il penalty e in entrambi i casi al momento di calciare alcuni degli altri giocatori è entrato nell'area di rigore (come ben visibile dalle immagini). La differenza sostanziale sta nell'arbitraggio. In Serie A l'arbitro ha convalidato il tiro, e di conseguenza l'errore dal dischetto del centrocampista francese. In Champions il direttore di gara ha fatto ribattere il rigore al fantasista argentino, che non ha sbagliato di nuovo.