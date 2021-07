Juve: Morata e Bentancur rientrati alla Continassa

Attesi per lunedì i Nazionali italiani

La Juventus si sta allenando alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, che domani giocherà la sua seconda amichevole pre stagionale contro il Barcellona. I bianconeri sfideranno i blaugrana nel Trofeo Gamper, che per la prima volta vedrò sfidarsi anche le formazioni femminili delle due squadre. Una sfida a tutto tondo, come quella tra Ronaldo e Messi, che difficilmente però scenderanno in campo sabato sera: il portoghese potrebbe trovare spazio per qualche minuto, avendo iniziato solo da lunedì la preparazione, mentre la Pulce dovrebbe essere out dalla partita, in quanto ancora non ha ripreso gli allenamenti con la sua squadra.