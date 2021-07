Il Barcellona convoca Pjanic, ma la Juventus rimane alla finestra

Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati in vista della tournèe in Germania. Presente Pjanic, ma la Juventus non molla.

redazionejuvenews

Ieri il Barcellona ha diramato le convocazioni ufficiali in vista della tournèe estiva in Germania. Assente Leo Messi, bloccato in un particolare limbo legale. Secondo le nuove regole imposte da La Liga (la Serie A spagnola), il Barcellona avrebbe ampiamente superato il tetto massimo per gli ingaggi. Per questo motivo anche se Messi ha già accettato il rinnovo di contratto, i blaugrana non potranno ufficializzarlo fino a che non riusciranno a vendere qualche giocatore. Discorso simile anche per l'attaccante argentino Aguero. La cosa più interessante per i tifosi della Juventus è la convocazione di Miralem Pjanic.

Ecco tutta la lista dei convocati: Dest, Piqué, Pjanic, Riqui, Neto, Roberto, Umtiti, Depay, De Jong, Griezmann, Lenglet, Araujo, Busquets, Jordi Alba, Braithwaite, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Collado, Demir, Gavi, Nico González, Comas, Balde, Rey Manaj, Mortimer.

Il centrocampista bosniaco da diverse settimane ha espresso il desiderio di lasciare la Spagna per tornare a Torino. Al momento però la Juventus è impegnata a trattare con il Sassuolo per il trasferimento di Manuel Locatelli e non sembra intenzionata ad affondare il colpo per l'ex Roma fino a che non sarà riuscita a vendere un altro centrocampista. L'indiziato numero uno è Aaron Ramsey, che ha offerte dal Tottenham e dal Wolverhampton. Ancora nulla di ufficiale.

Massimiliano Allegri ha chiarito sin da subito di voler rivoluzionare il centrocampo, considerato il reparto più debole della rosa bianconera degli ultimi anni. Non a caso il primo obiettivo è proprio Manuel Locatelli, ritenuto il giocatore ideale per sistemare i problemi in mezzo al campo della Juventus. Max ha anche espresso grande ammirazione per McKennie, Rabiot e Bentancur, ritenuti giocatori validi e utili alla sua idea di gioco. Diversa invece la situazione per Ramsey e Arthur, ai margini della rosa e alla ricerca di riscatto. Per far spazio a Pjanic, uno dei due potrebbe essere sacrificato.