Frabotta lascia la Juve e vola a Verona

Il terzino lascia Torino

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, in programma tra meno di un mese. I bianconeri esordiranno contro l'Udinese, con Massimiliano Allegri che ieri in conferenza stampa ha fissato gli obiettivi per la stagione che sta per iniziare: ritornare a vincere in Italia con il sogno della Champions, è questa la mentalità che il tecnico vuole dai suoi giocatori, che prima di tutto dovranno tornare sul tetto d'Italia. Sabato la Juventus avrà il suo secondo test stagionale, al Camp Non contro il Barcellona, per il Trofeo Gamper, che vedrà sfidarsi anche le formazioni femminili delle due squadre.

Mentre Allegri lavora sul campo, Federico Cherubini sta lavorando sul mercato, cercando di piazzare alcuni esuberi: uno di questi è Gianluca Frabotta, che dopo essere stato vicino all'Atalanta nei giorni scorsi, è pronto ora a trasferirsi nella sua nuova squadra. Il calciatore lascerà infatti la Juventus per trasferirsi all'Hellas Verona in prestito. Le due squadre hanno trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore, che dopo un anno con la prima squadra agli ordini di Andrea Pirlo, è pronto a farsi le ossa lontano dalla Continassa. Il giocatore aveva già raggiunto un accordo con l'Atalanta, ma i bergamaschi non erano riusciti a trovare un accordo con la formazione bianconera.

Il classe 1999 quindi, nonostante il tentativo del Genoa in extremis, si trasferirà all'Hellas, dove arriverà in prestito con diritto di riscatto, con l'obbligo che scatterà a determinate condizioni. Il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco, in una squadra che gli consentirà di disputare il campionato da titolare, in modo da crescere e migliorare. La Juventus non vuole comunque perdere il controllo sul giocatore, e per questo motivo sono rimasti alcuni dettagli da limare, ma l'affare diventerà ufficiale nei prossimi giorni, con tutte le parti che sembrano tutte soddisfatte dall'affare.