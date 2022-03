Juve, Miretti continua a convincere: decisivo anche in Nazionale U19

Il giovane centrocampista della Juve Miretti protagonista anche con la Nazionale Under 21: per lui un gol contro la Finlandia

Sul proprio sito ufficiale la Figc ha pubblicato il resoconto della partita dell'Italia Under 19 contro la Finlandia: "I finlandesi cominciano forte: baricentro alto, aggressivi sulla trequarti ma, il loro, è un atteggiamento che dura poco.Già al 16’ sono costretti a salvare sulla linea un tiro di Miretti per poi capitolare al 21’ dopo un atterramento in area di Mulazzi: Miretti si incarica del tiro e non sbaglia.Un paio di tentativi di andare in gol per i finnici, poi ci pensa Gnonto. Nell’arco di due minuti il giovane attaccante azzurro la risolve definitivamente. A 42’ scambia con Fabbian e dal limite dell’area il suo sinistro va nell’angolo basso alla sinistra del portiere. La Finlandia va in confusione. Un minuto dopo il portiere pasticcia su un rinvio. Ne approfitta di nuovo l’attaccante del Zurigo che incrocia il tiro e insacca la sua seconda rete, portando complessivamente a tre i gol realizzati in due partite. Momentaneamente è il capocannoniere di questo girone.