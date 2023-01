La Juve riscatterà Milik? Pedullà è sicuro: “7 milioni, un regalo”

La Juve ha pagato 800 mila euro per il prestito oneroso la scorsa estate, puntando sul concetto che l’attaccante aveva chiesto al Marsiglia di liberarlo senza giocare al rialzo. Entro il 30 aprile basterebbero 7 milioni per assicurarsi il cartellino, con un paio di milioni di bonus legati al rendimento. Totale neanche 10. E si può immaginare che a quelle cifre spesso neanche è possibile avvicinarsi a un obiettivo. Milik ha reso paradossalmente più di Vlahovic, non ha avuto certo i problemi fisici del suo collega serbo, ma era stato preso per un motivo molto chiaro. Forse già in estate Allegri stava pensando al 3-5-2 come chiave di svolta in caso di naufragio del 4-3-3. E così, la presunta alternativa a Vlahovic si è trasformata in un riferimento fisso: quando tornerà Dusan si potrà ricomporre la coppia. Altrimenti Kean basta e avanza per legittimare le ambizioni bianconere.