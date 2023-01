Juve, Milik si prepara a sfidare il “suo” Napoli: “Concentrato”

Napoli-Juve non sarà una sfida qualunque per Milik: l'attaccante polacco tornerà per la prima al Maradona dopo la sua esperienza in azzurro

redazionejuvenews

Se per la squadra di Massimiliano Allegri la sfida contro il Napoli sarà importante, per Arkadiusz Milik lo sarà ancora di più. L'attaccante polacco, infatti, è arrivato in Italia nell'estate del 2016 proprio per vestire la maglia azzurra. Dopo un entusiasmante inizio di stagione, però, il classe 1994 ha subito ben due infortuni al crociato consecutivi, che di fatto gli hanno impedito di giocare la gran parte delle prime due stagioni in Serie A.

Superati i problemi al ginocchio, nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 Milik è riuscito a tornare su ottimi livelli, segnando ben 28 gol in Serie A con la maglia del Napoli. Terminata la sua esperienza alle pendici del Vesuvio, il polacco è poi passato al Marsiglia e infine la scorsa estate alla Juve. Venerdì alle 20:45 Milik tornerà quindi a Napoli, questa volta però da avversario. Non sarà una sfida come le altre.

Arrivato alla Juve per essere il sostituto di Vlahovic, il polacco ha dimostrato invece ottime qualità che, insieme all'infortunio del serbo, gli hanno permesso di scendere in campo spesso e volentieri dal primo minuto. Fin qui ben 7 gol in 19 presenze in maglia bianconera. Contro il Napoli il classe 1994 dovrebbe essere ancore titolare: riuscirà a segnare alla sua ex squadra? Staremo a vedere.