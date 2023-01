Szczesny e Milik contro Zielinski e Bereszynski: Napoli-Juve parla polacco

La sfida tra Napoli e Juve sarà fondamentale, ma per Szczesny, Milik, Zielinski e Bereszynski sarà una partita ancor più speciale

redazionejuvenews

La sfida in programma venerdì 13 gennaio alle 20:45 tra Napoli e Juve rischia di essere un crocevia fondamentale per la stagione dei bianconeri e di tutta la Serie A. La squadra di Spalletti è prima in classifica con sette punti di vantaggio sulle inseguitrici ma con una vittoria i bianconeri riaprirebbero la corsa scudetto.

Se da una parte sarà una sfida importante, ancor di più lo sarà per Szczesny, Milik, Zielinski e Bereszynski, compagni di nazionale e ora avversari. Due giocano nella Juve, due nel Napoli: una sfida che si prospetta senza esclusione di colpi. Intervistato da Radio Kiss KissBereszynski ha infatti ammesso: "Milik è un mio compagno di nazionale, come Szczesny, ma durante la gara non si guardano queste cose. Sarà un avversario come gli altri. Sono due i polacchi della Juventus ma sono sicuro che saremo contenti noi a fine partita".

"Conosco Zielo da tantissimi anni, anche in Nazionale parliamo tantissimo - ha continuato. Mi ha spiegato che la partita contro la Juventus qui è speciale, i tifosi la sentono molto. Quindi noi faremo di tutto per farli felici, è questo il nostro obiettivo per la prossima sfida, lavoriamo al massimo per questo. Una vittoria contro di loro sarebbe fondamentale, restiamo concentrati per fare la partita con la testa sgombra. Sono sicuro che siamo più forti noi".