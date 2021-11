Juve, non solo McKennie: il centrocampo bianconero convince in nazionale

Ottime notizie per Allegri: in nazionale il centrocampo della Juve ha convinto tutti. Tanti gol e ottime prestazioni per i bianconeri

redazionejuvenews

La Serie A è in pausa per lasciare spazio alla nazionali, ma i giocatori della Juventus in giro per il mondo non si fermano mai. Ieri il centrocampo bianconero ha stupito tutti, andando a segno praticamente in ogni match. Ottime notizie per Massimiliano Allegri, che contro la Lazio potrà quindi contare su una mediana in forma e in fiducia. Andiamo quindi alla scoperta delle prestazioni dei centrocampisti bianconeri, a partire dall'unico rimasto a Torino. Nella vittoria netta nell'amichevole tra Juventus e La Pianese, uno degli 11 gol è stato segnato da Arthur. L'avversario era sicuramente modesto, ma il brasiliano ha comunque mostrato spunti interessanti.

Aaron Ramsey è invece ormai una certezza: fantasma con la Juventus, fenomeno con il Galles. Anche ieri, infatti, l'ex Arsenal ha sformato l'ennesima prestazione superlativa con la sua nazionale, autore di una doppietta. Il classe 1990 è un vero e proprio mistero: Massimiliano Allegri riuscirà a trovare una collocazione tattica per il gallese o invece sarà venduto? Gol anche per Weston McKennie, che contro il Messico ha segnato la rete del definitivo 2 a 0. Momento di forma super per il centrocampista americano, che sembra essere sempre più al centro degli schemi bianconeri.

Nella goleada della Francia contro il Kazakistan (8 a 0 e poker di Mbappe) ha trovato la via del gol anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sta vivendo un momento difficile con la maglia della Juventus, deludendo in più di una occasione. L'allenatore bianconera continua a schierarlo come esterno di centrocampo ma il classe 1995 non sembra essere a suo agio in quel ruolo. Se l'ex PSG dovesse continuare a deludere, la dirigenza bianconera potrebbe pensare di venderlo. Uniche note negative nel centrocampo della Juventus in nazionale sono Locatelli e Bentancur: il mediano italiano ha pareggiato contro l'Irlanda, mentre l'uruguagio si è infortunato. In giornata sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni.