Juve in ansia: Dybala e Bentancur out in nazionale. Ecco le loro condizioni

Nel match tra Uruguay e Argentina, Bentancur e Dybala sono usciti dal campo per infortunio. Ecco come stanno i due giocatori della Juve

Ieri Bentancur e Dybala sono scesi in campo uno contro l'altro in Uruguay-Argentina, match vinto dalla squadra albiceleste grazie al gol nei primi minuti di gioco di Di Maria su assist del numero 10 della Juventus. Ottima prestazione per i due bianconeri, in campo rispettivamente per 8o e 45 minuti, entrambi costretti al cambio per infortunio. Come da tradizione, la pausa nazionali si lascia sempre dietro una scia di problemi di vario tipo. I giocatori, costretti ad un tour de force di diverse partite in rapida successione, non hanno il tempo per riposare adeguatamente e finiscono quindi per infortunarsi. Ora la Juve in apprensione per le condizioni dei due giocatori sudamericani, che rischiano di non poter essere in campo nel big match contro la Lazio.