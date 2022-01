Juve, senti Mauro: “Icardi? Fossi un dirigente non lo prenderei mai”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato dell'interessamento della Juve per Icardi

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato dell'interessamento della Juve per Icardi: «Fossi un dirigente non lo prenderei mai. Inutile far finta di non vedere l’imbarazzo che c’è intorno a questo giocatore. La sovraesposizione sui social, la moglie manager ingombrante. Per me non sono atteggiamenti ammissibili per un professionista del suo livello. Nello spogliatoio ci sono delle regole sacre e dei codici che vanno rispettati, gli equilibri sono delicati e Icardi non ti dà garanzie. Poi mon so in che condizioni atletiche sia adesso, però in linea generale non mi pare l’attaccante di cui la Juventus ha bisogno. Icardi è un centravanti d’area che ha bisogno di un certo tipo di gioco. Deve essere inserito in una squadra che arriva spesso e con tanti uomini davanti alla porta, a quel punto lui diventa determinante perché sa fare gol. I bianconeri non hanno le caratteristiche per farlo rendere al meglio. In ogni caso sarebbe una soluzione tampone, giusto per sei mesi, poi il club dovrebbe comunque tornare sul mercato».