Icardi-Juve: affondo finale dei bianconeri

L'attaccante argentino sembra essere il prossimo candidato a raggiungere la Mole

Il nuovo anno è finalmente cominciato e in casa Juve le attenzioni sono rivolte esclusivamente al big match contro il Napoli, in programma per il 6 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. In palio ci saranno 3 punti pesantissimi, soprattutto in ottica quarto posto che ora, dista solamente 4 punti dai bianconeri, i quali proveranno ad abbassarlo a 2 in caso di vittoria contro i partenopei. Juve che dovrà ancora capire su chi potrà contare viste le condizioni degli infortunati Chiesa, Dybala e Danilo, oltre ai positivi Arthur, Pinsoglio e Chiellini. Cosi come dovrà capirlo anche Luciano Spalletti, alle prese con le numerose assenze della Coppa d'Africa che, vedrà i vari Koulibaly, Anguissa e Oshimen partire nei prossimi giorni.