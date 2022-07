Juve, Mandragra alla Fiorentina e Vrioni in MLS: il tesoretto aumenta

La Juventus, grazie alle numerose cessioni, sta accumulando un buon bottino da reinvestire sui nuovi acquisti.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando in modo molto proficuo per quanto riguarda il mercato in entrata, visto che Pogba, Di Maria e Cambiaso sono ad un passo dal vestire la casacca bianconera. La Vecchia Signora è però molto attenta anche sul fronte uscite, visto che alcune cessioni potrebbero finanziare nuovi innesti. Escluso il caso de Ligt, che merita un discorso a parte per cifre e importanza dell'operazione, Madama sta mettendo a segno diversi addii molto fruttuosi. Partendo da Demiral, che dopo un anno di prestito, è passato all'Atalanta per oltre 20 milioni, cifra che probabilmente sarà reinvestita per il riscatto del cartellino di Federico Chiesa, che scade proprio in questi giorni.

Successivamente la Juventus potrebbe anche ricevere i soldi per la cessione di Ihattaren, che dopo la doppia esperienza Sampdoria-Ajax, si è accasato proprio nel club olandese, nonostante le pochissime presenze messe a referto negli ultimi sei mesi. Anche Franco Israel, portiere dell'U23, si è trasferito allo Sporting Lisbona per un milione più bonus, mentre Zanimacchia si sta avvicinando alla Cremonese. Rolando Mandragora, dopo aver passato gli ultimi 18 mesi nel Torino, proprio in queste ore sta svolgendo le visite mediche di rito con la Fiorentina, che lo ha acquistato per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Ultima come tempistica è la cessione di Giacomo Vrioniai New England Revolution per 4 milioni, ottima operazione considerando che l'ex Cittadella ha pochissime presenze all'attivo con i bianconeri. Senza dimenticare Brunori, che dopo l'ultima stagione trionfale al Palermo, molto probabilmente si trasferirà in Serie B per 5-6 milioni.

In totale sono indicativamente quasi 50 milioni, cifra che potrebbe essere reinvestita per altri acquisti di fondamentale importanza, come il difensore centrale o l'attaccante di riserva, necessità impellenti per la nuova Juventus che verrà. Intanto il club piemontese lavora benissimo sulle uscite e sui giocatori in esubero.