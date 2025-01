Juve, Mandorlini: "Contro il Milan non avrei mai tolto Vlahovic..."

Mandorlini è ritornato sulla semifinale di Supercoppa italiana tra Juve e Milan: per il tecnico, Vlahovic non sarebbe stato da sostituire

Intervistato per News.Superscommesse.it, Andrea Mandorlini è ritornato sulle scelte dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Ecco le sue parole: “Fosse dipeso da me, contro il Milan non avrei mai tolto Vlahovic, perché è l’unico terminale offensivo che può essere determinante. Soprattutto in gare uniche, come quella di Supercoppa Italiana, va sempre tenuto in campo, a meno che non ci siano problemi fisici che gli impediscano di continuare. Ritengo che sia uno di quelli in grado di fare grandissime cose in attacco, se sta bene sull’aspetto psicologico. Si può anche non possedere una tecnica eccelsa, ma si possono avere altre caratteristiche che consentono a un attaccante di essere incisivo. Sa andare molto bene in profondità e ha una grande forza fisica. Per quel che ha dimostrato finora, resta un calciatore importantissimo che terrei sempre in campo. Naturalmente, resta soltanto un mio pensiero”.

Mandorlini: “Nel primo tempo la migliore Juve di questo periodo”

Inoltre, sul match di Supercoppa il tecnico ha aggiunto: “Thiago Motta viene giustamente criticato, anche se nel primo tempo contro il Milan a Riad è stata la migliore Juventus di questo periodo. Inoltre, Vlahovic non ha una grande tecnica (…). La Juventus ha disputato un gran primo tempo, ma credo che per dare giudizi sia necessario conoscere le cose da vicino. (…) Thiago Motta è l’allenatore ed è giusto che possa fare le proprie scelte liberamente. Nelle grandi squadre, come la Juventus, l’allenatore è sempre una figura importante, ma lo sono ancora di più i calciatori, perché sono loro i veri artefici dei risultati di una squadra (…)”.