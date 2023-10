Juve, l’extra campo ti spinge sul mercato: De Paul può risolvere i problemi

La Juventus può tornare sul mercato per un centrocampista alla luce die fatti recenti: De Paul sarebbe un nome ideale

È uno tsunami quello che si è abbattuto sulla Juventus che, in poche settimane, perde ben due giocatori per motivazioni extra campo. Prima Pogba e poi Fagioli, per i motivi ormai noti, non saranno più a disposizione di Massimiliano Allegri. Perde tanto, tantissimo, il tecnico livornese. Prima il tanto sognato ritorno di Pogba che si è ben presto trasformato in un vuoto a perdere, poi il calciatore che in un certo senso si era accollato l'onere e l'onore del posto che sarebbe spettato al francese.

Si torna sul mercato? — Ecco allora che tutto questo potrebbe spingere la Juventus a tornare sul mercato. Cristiano Giuntoli è già a lavoro per trovare la soluzione ideale e per mettere Max Allegri nelle condizioni migliori per lavorare. Sono Locatelli, Miretti e Rabiot – a questo punto, visti i fatti a cui si è accennato sopra – i centrali in forza all’allenatore bianconero. Ci sarebbe anche McKennie che, però, sembra ormai completamente assorbito nel nuovo ruolo di esterno. Le pedine sono poche, troppo poche, anche per una squadra che non ha impegni europei.

De Paul il nome perfetto — Rodrigo De Paul, nome già riverberato nelle stanze juventine, sarebbe il profilo ideale per colmare l’emergenza. Ha già giocato in Italia, può coprire tutti i ruoli del centrocampo, ha la caratura e l’esperienza giusta per calarsi subito e senza cursus honorum nell’ambiente juventino. L’incastro del mercato potrebbe giocare in favore della Vecchia Signora visto che l’Atletico Madrid è sulle tracce di Fabian Ruiz che, se dovesse approdare a Madrid, spingerebbe fuori De Paul. Secondo i media spagnoli la Juve si sarebbe già rimessa sulle dell'argentino campione del Mondo. Dall’Italia ancora nessun riscontro. Certo è che Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte, sarebbe il sostituto perfetto di Pogba e Fagioli.

