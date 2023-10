Juve, Deschamps su Pogba: “Sono molto triste, spero ritrovi il sorriso”

Le parole in conferenza stampa del ct della Francia Didier Deschamps sulla situazione del centrocampista della Juve Paul Pogba

Intervenuto in conferenza stampa il ct della Francia Deschamps ha commentato la situazione di Paul Pogba: "Allegri è molto triste così come lo sono anche io, ultimamente gli sono capitate tante cose brutte, si trova in una situazione complicata e si difenderà".

"Anzi è giusto che lo faccia - ha continuato -, anche se lo aspetta una lunga procedura. Non so cosa gli riserverà il domani, ma sono molto triste a livello umano per quello che gli sta succedendo".

Il Polpo potrà mai tornare in nazionale? "Non ho posizioni categoriche o radicali sul suo conto, non so cosa succederà. Per ora spero solo che ritrovi il sorrisoe il pieno possesso dei suo mezzi, magari il campo. So che ci vorrà tempo", ha concluso il ct francese.

